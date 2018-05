VKU: Ohne Verursacherprinzip könnte Explosion der Wasserpreise Realität werden

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hält die von den Grünen angestoßene Diskussion über die Preise für Trinkwasser trotz der falschen Interpretation von Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) für grundsätzlich berechtigt. Auch aus Sicht des VKU drohen ohne eine konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips zukünftig deutliche Preissteigerungen, teilte der Verband mit.

Die Grünen hätten darauf aufmerksam machen wollen, dass die Folgen der landwirtschaftlichen Überdüngung und die damit verbundene Belastung des Grundwassers mit Nitrat sowie zunehmende Medikamentenrückstände und der allgemeine Infrastrukturerhalt zu einem Anstieg der Trinkwasserpreise führen können.

Der VKU bezieht sich auf Angaben der Bundestagsfraktion der Grünen, wonach die Preise für Trinkwasser zwischen 2005 und 2016 im bundesweiten Schnitt um mehr als 25 Prozent und damit deutlich stärker als die allgemeinen Verbraucherpreise gestiegen seien (EUWID 20.2018). Die Interpretation der Daten des Statistischen Bundesamtes war falsch und ist mittlerweile auch von den Grünen korrigiert worden (EUWID 21.2018). Die Trinkwasserpreise haben sich in den vergangenen Jahren weitgehend parallel zu den allgemeinen Verbraucherpreisen entwickelt, stellt auch der VKU fest.

Der VKU weist darauf hin, dass das Umweltbundesamt (UBA) bereits im vergangenen Jahr festgestellt hat, dass durch die Belastung des Grundwassers mit Nitrat Preissteigerungen zwischen 32 bis 45 Prozent zu befürchten sind, sofern keine geeigneten Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden. Nach einer aktuellen Mitgliederbefragung des VKU gehe zudem etwa jeder zweite Trinkwasserversorger davon aus, dass es für die Entfernung von Spurenstoffen zu Preissteigerungen zwischen 10 und 30 Prozent kommen wird. Im Bereich der Abwasserentsorgung rechneten sogar fast zwei Drittel der befragen Unternehmen mit Preissteigerungen in dieser Größenordnung.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 22.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 29. Mai 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.