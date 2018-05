Wissenslücke: Nicht alle Einflüsse auf Gewässergüte genau bekannt

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ist ein wirksames Instrument für den Gewässerschutz. Allerdings gibt es über viele Prozesse, die einen Einfluss auf den jeweiligen Gewässerzustand haben, immer noch zu wenige Erkenntnisse – diese Wissenslücken gilt es weiter zu schließen. Das ist das Fazit der Fördermaßnahme „Regionales Wasserressourcen-Management für den nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland (ReWaM)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).

In 15 Verbundprojekten zum nachhaltigen Wassermanagement wurden hier über einen Zeitraum von drei Jahren geforscht und anwendungsorientierte Konzepte erarbeitet (u.a. EUWID 11.2018). Die neuen Forschungsergebnisse zeigen, dass eine höhere Qualität der Gewässer erreicht werden kann, so das BMBF am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung der Projekte.

In den Verbundprojekten wurden laut Ministerium unter anderem Frühwarnsysteme für Verschmutzungen mit gesundheitsgefährdenden Keimen in Badegewässern erstellt, um einen besseren Schutz für die Bevölkerung zu erreichen. Ein weiterer Schwerpunkt sei eine verbesserte und räumlich sehr genaue Vorhersage von Regenmengen durch die Verwendung von Radarmessungen. Somit kann die Wassermenge in Fließgewässern nach Starkregen präziser und frühzeitiger abgeschätzt und die Bevölkerung effektiver vor Hochwasser geschützt werden, hieß es.

Gewässerschutz mehr als rein wasserwirtschaftliche Aufgabe

Michael Meister, Parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, sagte anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse: „Unsere Forschung führt zu besserer Wasserqualität. Gesündere Gewässer sind eine Entlastung für die Natur und eine Bereicherung unseres Lebens, ob als Trinkwasser, beim Schwimmen in Seen und Flüssen oder beim Hochwasserschutz.“

In den Projekten der Fördermaßnahme sei deutlich geworden, dass nachhaltiger Gewässerschutz mehr als eine rein wasserwirtschaftliche Aufgabe ist. Hinter diesem Ziel müssen sich vielmehr weitere gesellschaftliche und politische Akteure versammeln, wie z. B. aus Landwirtschaft, Industrie, Städten und Kommunen, aber auch Tourismus und Naturschutz. Dies fordert die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) als Herausgeber des zum Abschluss der ReWaM-Fördermaßnahme veröffentlichten Positionspapiers. Für eine erfolgreiche Umsetzung der WRRL sei wichtig, dass die fachübergreifende Zusammenarbeit weiter gefördert wird. Diese Erkenntnisse sollten beim aktuell durchgeführten Überprüfungsprozess der WRRL Beachtung finden.

Die ReWaM-Ergebnisse zeigen laut BfG, dass es nicht zielführend ist, auf den bislang geringen Grad der Erreichung der WRRL-Vorgaben mit der Festlegung weniger strenger Ziele zu reagieren. Eine Fristverlängerung über 2027 hinaus erscheint deswegen ratsam. Auch eine Harmonisierung der WRRL mit anderen gewässerbezogenen Richtlinien in Form von Fristangleichungen und der Anpassung von Inhalten bietet die Möglichkeit, den Nutzen und die Handhabbarkeit zu verbessern, hieß es.

