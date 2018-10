Aurelius übernimmt Hersteller von Wasserarmaturen VAG

Die Investmentgruppe Aurelius erwirbt den Hersteller von Wasser- und Abwasserarmaturen VAG mit Hauptsitz in Mannheim von der US-amerikanischen Rexnord-Gruppe. Das teilte die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA am Mmontag vergangener Woche mit. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2018 vollzogen werden. Im Geschäftsjahr 2017/18 habe VAG mit ca. 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 200 Millionen Euro erzielt.

VAG ist ein global tätiger Anbieter von Armaturen für die Wasseraufbereitung und -verteilung, die Abwasserwirtschaft, Staudämme, Kraftwerke und die Energiewirtschaft und ist dabei sowohl im globalen Projektgeschäft als auch in der Herstellung und Vertrieb von Standard-Applikationen tätig. Das Unternehmen verfügt den Angaben zufolge über sechs Produktionsstätten in Deutschland, der Tschechischen Republik, China, Indien, Südafrika und den USA sowie über 14 eigene Vertriebsbüros, in denen die Produkte und Dienstleistungen von VAG in mehr als 100 Länder verkauft werden.

Aurelius werde VAG aus den Strukturen der Rexnord-Gruppe herauslösen und eigenständig aufstellen. Das Unternehmen biete signifikantes operatives Verbesserungspotenzial, das mit Unterstützung der Aurelius Task Force gehoben werden solle. Das bereits laufende Neuausrichtungsprogramm soll den Angaben zufolge fortgesetzt werden, und der der größte Standort des Unternehmens mit eigener Gießerei in der Tschechischen Republik solle durch weitere Investitionen ausgebaut werden.

