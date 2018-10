BUND: Fördermaßnahmen am Gewässerschutz ausrichten

Die Bundesregierung muss nach Auffassung des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Subventions- und Fördermaßnahmen verbindlich an den Zielen des Gewässerschutzes ausrichten. Das hat der Umweltverband anlässlich des Starts des Nationalen Wasserdialogs durch das Bundesumweltministerium (BMU) gefordert. Fördermaßnahmen, die die, etwa im Energie- und Agrarsektor die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)konterkarieren, müssten unverzüglich gestoppt werden, sagte Hubert Weiger, der Vorsitzende des BUND.

Die Gewässer seien in einem besorgniserregenden Zustand. Bis 2027 sollten die Zielsetzungen der WRRL auch in Deutschland umgesetzt sein, doch aktuell erreichten erst 8,2 Prozent den guten ökologi-schen Zustand.

Grundsätzlich hat der BUND das Vorhaben von BMU und UBA begrüßt: Der Nationale Wasserdialog sei das geeignete Forum, um mit allen betroffenen Bundesministerien und der Zivilgesellschaft verbindliche Absprachen zum Schutz unseres Wassers zu treffen und die Umsetzung mit klaren Plänen anzugehen, sagte Weiger. Denn der Schutz des Wassers sei eine Querschnittsaufgabe. Die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie seien nur zu erreichen, wenn der Schutz des Wassers konsequent in andere Politikbereiche wie Agrar-, Verkehrs- und Energiepolitik integriert werde.

