Den in dieser Woche vom Bundesumweltministerium gestarteten „Wasserdialog“ hat DVGW-Vizepräsident Dirk Waider als ein positives Signal bezeichnet. Es sei poitiv, dass das Bundesumweltministerin Svenja Schulze den wasserpolitischen Dialog mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur Chefsache gemacht habe und damit den Wert des Wassers neu akzentuieren möchte.

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) hat die politisch Verantwortlichen im Zusammenhang mit dem Vorhaben dazu aufgefordert, dem Wasser wieder einen höheren Stellenwert beizumessen. Die Trinkwasserqualität benötige in Deutschland und Europa qualifizierte und einflussreiche Fürsprecher auf allen Ebenen, sagte Waider.

Die Auswirkungen des demographischen, klimatischen und digitalen Wandels beschäftigen Waider zufolge die Wasserversorger genauso intensiv wie der Schutz der Grundwasserressour-cen. Mit der langen Dürreperiode im Sommer und den damit verbundenen Stresstests für die Wasserinfrastruktursysteme sei die Bedeutung einer funktionierenden Trinkwasserversorgung stark in das öffentliche Bewusstsein gerückt.

