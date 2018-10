Kemira und BASF erhöhen Preise für Wasserchemikalien

Der Wasserchemikalien-Hersteller Kemira verteuert seine Preise für Polymerprodukte. Zum 15. Oktober 2018 oder je nach Vertragsbedingungen werden die Preise im Segment EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) um bis zu 15 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit. Die Preiserhöhungen variieren je nach Produkttyp und könnten in einzelnen Ländern deutlich stärker ausfallen.

Zu Begründung gab Kemira an, dass die Preise für die wichtigsten Rohstoffe für Polymere zusammen mit dem knappen Angebot und der starken Nachfrage auf dem nachgelagerten Polymermarkt im Jahr 2018 weiter angezogen seien. Im Jahr 2019 seien weitere Preissteigerungen zu erwarten.

Auch die BASF hat bekannt gegeben, dass sie ihre Preise für Wasserchemikalien und Wet-End Papierchemikalien angehoben hat. Die Anpassungen gelten seit dem 1. Oktober für die Region EMEA oder gemäß bestehenden vertraglichen Vereinbarungen, teilte das Unternehmen mit. Die Mindest-Preiserhöhungen lägen je nach Produktlinien zwischen fünf und acht Prozent.

