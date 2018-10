Klimawandel wirkt sich bereits heute auf Grundwasser in Baden-Württemberg aus

Der Klimawandel in Baden-Württemberg wirkt sich nach Angaben von Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) bereits heute spürbar auf das Grundwasser aus. Insgesamt seien die Vorräte im Jahr 2017 im Mittel niedriger als im vorangegangenen Jahr gewesen, sagte Untersteller mit Bezug auf den Jahresbericht 2017 zur Grundwasserüberwachung in Baden-Württemberg, den die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) gestern veröffentlicht hat.



In den meisten Landesteilen seien sogar die bereits sehr niedrigen Verhältnisse der Jahre 2003/2004 unterschritten worden. Knapp drei Viertel des Trinkwassers wird den Angaben zufolge in Baden-Württemberg aus Grund- und Quellwasser gewonnen.

Nach einer schon zu Jahresbeginn 2017 sehr ungünstigen Ausgangssituation bewegten sich die Grundwasserstände und Quellschüttungen in Baden-Württemberg dem Bericht zufolge nahezu im gesamten weiteren Jahresverlauf auf unterdurchschnittlichem Niveau. Denn trotz einer über das gesamte Jahr gesehenen durchschnittlichen Niederschlagsmenge habe sich vergleichsweise weniger Grundwasser neu gebildet.

Nitrat weiterhin Hauptbelastung

Nach wie vor stellt dem Bericht zufolge Nitrat die Hauptbelastung für das Grundwasser dar. Die Maßnahmen des Landes würden aber greifen. Seit 1994 habe die mittlere Nitratkonzentration landesweit von 29 Milligramm pro Liter um rund 23 Prozent auf 22,3 Milligramm pro Liter im Jahr 2017 abgenommen. Gegenüber dem Vorjahr 2016 sind die Nitratgehalte im vergangenen Jahr im landesweiten Mittel um 0,4 Milligramm pro Liter gesunken.

