Phosphorrückgewinnung: Gelsenwasser und EasyMining starten Partnerschaft

Die Gelsenwasser AG will mit dem Unternehmen EasyMining bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm künftig eng kooperieren. Hierzu hat der Versorger nach eigenen Angaben mit der Tochtergesellschaft des schwedischen Umwelt-Unternehmens Ragn-Sells eine Erklärung zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Anlass sei die ab 2029 in größeren Kläranlagen geltende Pflicht zur Phosphorrückgewinnung, teilte Gelsenwasser mit.

„Ziel unserer Partnerschaft mit EasyMining ist, die Lösung dieser gesetzlichen Vorgabe offensiv anzugehen und die immer seltenere, wertvolle Substanz Phosphor sobald wie möglich als Recyclingprodukt zur Verfügung zu stellen“, sagte Gelsenwasser-Vorstand Dirk Waider. Das passe zum Anspruch von Gelsenwasser, in allen Unternehmensbereichen ein starkes Augenmerk auf den Erhalt der natürlichen Ressourcen zu legen.

Die Vereinbarung sieht eine Pilotstudie vor, in der basierend auf der „Ash2Phos“-Technologie von EasyMining (EUWID 4.2018) die Grundlagen für die mögliche Investition in eine Anlage zur Phosphorrückgewinnung gelegt werden. Bei erfolgreichem Verlauf der Studie soll bis 2023 in Bitterfeld-Wolfen eine Großanlage entstehen. Dort betreibt die Gelsenwasser-Tochter Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH mit dem Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen eine der größten Kläranlagen Ostdeutschlands sowie eine Klärschlammverbrennungsanlage.

