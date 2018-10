Wasserdialog soll „Mammutaufgabe“ der Wasserwirtschaft für die Zukunft meistern

Wie Deutschland seine gute Trinkwasserqualität langfristig erhalten und den ökologischen Zustand seiner Gewässer verbessern kann, will die Bundesregierung im Rahmen des „Nationalen Wasserdialoges“ klären, den das Bundesumweltministerium (BMU) und das Umweltbundesamt (UBA) als Teil der deutschen Aktivitäten im Rahmen der Wasserdekade der Vereinten Nationen initiiert haben.

Zu seiner heutigen Eröffnung sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Wasserwirtschaft in Deutschland stehe vor den neuen Herausforderungen. Es gehe um die Maßnahmen, die in der Zeit bis 2030 auf den Weg gebracht werden müssen, damit spätestens 2050 das Ziel einer nachhaltigen Wasserwirtschaft erreicht werden könne.

Es gelte, den Umgang mit Wasser in Zeiten des Klimawandels und neuer Schadstoffe zu überdenken. Starkregenereignisse, besonders trockene Sommer und ein enormer Sanierungs- und Anpassungsbedarfs der teils Jahrzehnte alten Abwasser- und Trinkwasserinfrastruktur erforderten neue Lösungen und Herangehensweisen. Auch demografische Entwicklungen, Landnutzungsänderungen, technologische Neuerungen und ein verändertes Konsumverhalten brächten umfassende Veränderungen mit sich, die nicht allein durch branchenspezifische oder lokale Maßnahmen bewältigt werden könnten. Zudem führten neue politische Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der EU-Haushalt oder Änderungen in der gemeinsamen Agrarpolitik, zu anderen Schwerpunkten und Herausforderungen.

„Wir wollen lebendige Flüsse und Seen, Wasser in guter Qualität und Menge und ausreichend Schutz vor Extremwetter“, sagte Schulze. Aufgabe des Nationalen Wasserdialoges sei es, auch für die Zukunft eine funktionierende Wasserwirtschaft und einen nachhaltigen und sorgsamen Umgang mit unseren Wasserressourcen und den Gewässern sicher zu stellen.

