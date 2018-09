Berliner Wasserbetriebe: 50.000 Kubikmeter-Speicher kann zur Probe befüllt werden

Der Ausbau des Klärwerks der Berliner Wasserbetriebe (BWB) in Waßmannsdorf geht voran. Wie die BWB am Mittwoch mitteilten, soll eine Probefüllung des Mischwasser-Speichers mit einer Kapazität von 50.000 Kubikmetern stattfinden. Außerdem sei eine neue Beckenlinien betoniert worden.

Der große Tank, in dem bei starkem Regen Abwasser „geparkt“ und so vor dem Überlauf in die Berliner Gewässer bewahrt werden kann, ist Teil des mit 275 Millionen Euro aktuell größten Investitionsprojekts des Wasserver- und Abwasserentsorgers. Zum Ausbau des Waßmannsdorfer Klärwerks in Sichtweite des Schönefelder Flughafens gehören bis 2024 auch die Erweiterung um zwei auf zehn Reinigungslinien sowie eine zusätzliche Reinigungsstufe, die Phosphor besser entfernt, so die BWB.

„Mit den zusätzlichen Beckenlinien und dem in dieser Dimension einmaligen Mischwasserspeicher halten wir nicht nur mit dem Wachstum der Region Schritt, sondern schaffen auch zusätzliche Kapazitäten, um bei Regen hohe Reinigungsleistung zu sichern und Überläufe in die Gewässer zu vermeiden“, sagt Jörg Simon, Vorstandsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe. Er verwies darauf, dass alle Klärwerke des Unternehmens bis 2027 mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgerüstet werden.

