BUND: Hitzewelle verursacht Badeverbote wegen Blaualgen

Während der Hitzewelle hat es in Deutschland wegen Blaualgen im Wasser deutlich mehr Badeverbote und Badewarnungen gegeben als im gesamten Jahr 2017. Darauf hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hingewiesen. Eine Recherche der Umweltorganisation habe ergeben, dass 33 Badestellen in dem Zeitraum vom 23. Juli bis 23. August 2018 zeitweise aufgrund von Blaualgen-Toxinen gesperrt waren, teilte der BUND mit. Bei weiteren 92 Badestellen seien Warnungen ausgesprochen worden. Im vergangenen Jahr gab es dagegen laut Umweltbundesamt nur drei Badeverbote wegen Blaualgen.

„Die langanhaltend heißen Temperaturen und die hohen Nährstoffeinträge - besonders aus der industriellen Landwirtschaft - haben in diesem Jahr für sehr gute Wachstumsbedingungen bei Blaualgen gesorgt“, erklärte BUND-Gewässerexpertin Laura von Vittorelli. Blaualgen seien ein deutliches Zeichen dafür, dass die Gewässer in einem ökologisch kritischen Zustand sind. Daher fordert der BUND zum Schutz von Flüssen, Seen und Meeren, den Nährstoffeintrag drastisch zu reduzieren.

„Wir brauchen eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft. Dazu gehört die Bindung der Tierhaltung an die Fläche, um den übermäßigen Nitrateintrag aus der Landwirtschaft in unsere Gewässer zu reduzieren“, sagte von Vittorelli. Weiterhin müsse die Bundesregierung bundesweit verbindlich Gewässerrandstreifen von mindestens zehn Metern Breite vorschreiben, in denen das Ausbringen von Dünger und Pestiziden verboten ist, forderte sie. Die Bundesregierung müsse zudem dafür sorgen, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie und die EU-Nitratrichtlinie konsequent umgesetzt werden.

