Die Stadtentwässerung Dresden (SEDD) hat ihre erweiterte Kläranlage in Dresden-Kaditz eingeweiht. In den vergangenen vier Jahren hat die SEDD 25 Millionen Euro in den Ausbau der biologischen Reinigungsstufe investiert. Dadurch sei die Kapazität der Belebungsbecken in Ostdeutschlands größtem Klärwerk auf das Anderthalbfache gestiegen, teilte die Stadtentwässerung mit. Am Mittwoch sei die Anlage im Beisein des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert in Betrieb gegangen.

„Dresden wächst und gedeiht. Das kann man sogar am Abwasser ablesen“, sagte Hilbert. Seit der Inbetriebnahme der neuen biologischen Abwasserbehandlung im Jahr 2005 seien die Schmutzfrachten kontinuierlich gestiegen. Das sei Ausdruck einer positiven Einwohner- und Gewerbeentwicklung. Mit der Erweiterung der Belebungsanlage seit 2015 wollte die SEDD nach eigenen Angaben das Provisorium zur Stickstoffelemination von 2005 in eine dauerhafte zukunftsfähige Lösung überführen. Die neue Anlage zur Nitrifikation und Denitrifikation (Kaskadendenitrifikation) verbessere die Stickstoffelemination und leiste einen wichtigen Beitrag zur Sauberkeit der Elbe.

Wie die SEDD näher ausführte, sind insgesamt 48.000 m³ neu gebautes Beckenvolumen geschaffen worden. Die zwei neuen Schlaufenbecken mit einer Wassertiefe von 7,50 Metern fassen jeweils16.000 Kubikmeter Abwasser. Am Boden seien pro Becken ca. 2.200 Belüfter-Teller aus einer Gummimembran installiert. Dazu kamen zwei Umlaufverteiler mit einem Volumen von je 8.000 Kubikmetern Wasser.

