EUWID-Interview: „Verbraucher erwarten zu Recht eine sichere Versorgung“

Im Vorfeld der Tagung „Wasserinfrastruktur – wie erhalten wir den Schatz unter der Straße“ am 12. September 2018 in Berlin hat EUWID Wasser und Abwasser Karsten Specht, VKU-Vizepräsident und Geschäftsführer OOWV, und Dirk Waider, DVGW-Vizepräsident Wasser und Vorstand Gelsenwasser AG, zum Thema Erhalt und den Ausbau der Trinkwassernetze interviewt.

EUWID: Die Wasserversorger müssen in den Erhalt und den Ausbau ihrer Trinkwassernetze investieren. Herr Dr. Waider, was sind dabei die größten Herausforderungen?

Waider: Die Bezeichnung „Schatz unter der Straße“ drückt eine der großen Herausforderungen sehr gut aus: Trinkwasserleitungen sind nicht sichtbar. Die Prognose, wie lange sie intakt sind und betrieben werden können, ist entsprechend schwierig. Den gängigen Verfahren zur Detektion von Beschädigungen sind Grenzen gesetzt. Viele Beschädigungen sind so klein, dass sie nicht direkt auffallen oder nur mit großem Aufwand zu entdecken sind. Hinzu kommt, dass ältere Netzabschnitte im Hinblick auf ihre Lage oder Materialbeschaffenheit in vielen Fällen schlecht dokumentiert sind. Da ist oftmals Detektivarbeit gefragt. Wichtig sind daher technologische Fortschritte, um zum Beispiel eine Zustandsbewertung der Trinkwassernetze mit zerstörungsfreien Methoden vornehmen zu können. Verbraucher erwarten zu Recht eine sichere Versorgung auch unter veränderten Vorzeichen. Dies bedingt, dass wir unsere Anlagen in Zukunft noch genauer betrachten müssen.

EUWID: Die Kosten für den Erhalt und den Ausbau des Trinkwassernetzes sind hoch. Herr Specht, wie soll die Finanzierung gestemmt werden? Drohen steigende Wasserpreise?

Specht: Im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung zeigt die Entwicklung der Wasserpreise in den letzten Jahren, dass wir eine sehr hohe Entgeltstabilität haben. Wir wissen, wie man verantwortungsvoll mit Geld der Bürger umgeht. Richtig ist, dass Investitionen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung grundsätzlich über Entgelte finanziert werden – kostendeckend. Bei den Aufgaben, die wir vor uns haben, müssen wir das berücksichtigen. Klar muss aber auch sein: Gute Vorsorge und bestmöglichen Schutz gibt es nicht zum Nulltarif. Deswegen fordern wir entsprechende Fördermittel, wenn es beispielsweise um Klimaanpassung von Infrastrukturen geht.

EUWID: Was fordern die Verbände in diesem Zusammenhang von der Politik?

Specht: Wir betrachten den Infrastrukturerhalt als wesentliche Kernaufgabe. Dafür muss uns die Politik den Rücken frei halten: Die Mittel für den Infrastrukturerhalt dürfen nicht durch den Investitionsbedarf aufgezehrt werden, der durch immer neue Anforderungen an die Wasserver- und Abwasserentsorgung entsteht. Erforderlich ist eine Gesamtschau aller politischen Initiativen - inklusive Abschätzung der Folgekosten.

Waider: Auch wenn es gemeinhin so gesehen wird: Jederzeit verfügbares Trinkwasser in bester Qualität ist keine Selbstverständlichkeit. In vielen Regionen der Welt ist eine funktionierende Trinkwasserversorgung, obwohl es ein Menschenrecht ist, ein Glücksspiel. Wir fordern die politisch Verantwortlichen daher auf, dem Lebensmittel Nummer 1 einen höheren Stellenwert beizumessen.

Das vollständige Interview lesen Sie in der Ausgabe 36.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die heute am 4. September 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.