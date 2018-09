Grüne Bundestagsfraktion erwartet von Bundesregierung umfassende Mikroplastik-Strategie

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen erwartet von der Bundesregierung eine umfassende und mutige Mikroplastik-Strategie. Die Regierung dürfe vor den Mikroplastik-Fluten nicht länger die Augen verschließen, erklärte Fraktionschef Anton Hofreiter. Plastik, das häufig in Gewässern und Natur landet, müsse in Zukunft vollständig abbaubar sein, forderte er. Die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, dass zu 100 Prozent abbaubares Plastik entwickelt und marktreif wird. Dies mit mindestens 50 Millionen Euro gezielt gefördert werden. Außerdem müsse das Problem des hohen Mikroplastik-Anteils beim Reifenabrieb bekämpft werden. „Die Bundesregierung kann beispielsweise dafür sorgen, dass entsprechende Plastik-Filter in die Regenwasserabläufe von Fernstraßen eingebaut werden“, so Hofreiter.

Die Grünen beziehen sich mit ihren Forderungen auf die „Konsortialstudie Mikroplastik“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht), derzufolge in Deutschland pro Jahr etwa 116.000 Tonnen Mikro- und Makroplastik in die Umwelt gelangen (EUWID 29.2018). Die Autoren der Konsortialstudie ermittelten darin insgesamt 51 Mikroplastikquellen und berechneten die Emissionen. Reifenabrieb, Freisetzung bei der Abfallentsorgung, Abrieb von Bitumen in Asphalt, Pelletverluste sowie Verwehungen von Sport- und Spielplätzen lägen ganz vorne, erklärte das Institut im Juli. Die Freisetzung von Mikroplastik aus Kosmetik gelange auf Platz 17. Die Reduzierung von Emissionen aus jeder Quelle sei wichtig, betonte das Institut.

Die Sprecherin für Umweltpolitik der grünen Bundestagsfraktion, Bettina Hoffmann, erklärte, die zunehmende Belastung der Natur mit Mikroplastik sei alarmierend. Im Sinne des Vorsorgeprinzips müsse die Bundesregierung jetzt handeln. „Wir fordern, dass die Bundesregierung endlich dem Beispiel Schwedens folgt und Mikroplastik in Kosmetika und Körperpflegeprodukten verbietet“, sagte Hoffmann. Außerdem müsse die gängige Praxis beendet werden, dass abgelaufene Lebensmittel mit ihren Verpackungen geschreddert und dann über Biogasanlagen oder Faultürmen von Kläranlagen auf den Böden und in Gewässern landen. Die Bundesregierung solle mit der Industrie in einen ernsthaften Dialog treten, um den Eintrag von Mikroplastik aus weiteren Quellen zu stoppen. „Dabei muss es auch um Themen wie Mikroplastikfilter in Waschmaschinen gehen“, betonte Hoffmann.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 37.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die als E-Paper und Printmedium am 11. September 2018 erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.