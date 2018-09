H+E: Anlage in Saudi-Arabien für 50.000 cbm Trinkwasser

Die Anlage soll einen Kunden aus dem Versorgungsbereich mit rund 50.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag versorgen, teilte die Aquarion-Gruppe, zu der H+E gehört, in Zürich mit. Der Auftrag umfasse Planung, Bau, Installation, Test und Inbetriebnahme der Anlage, bei der Staudammwasser in Container-Systemen zu Trinkwasser aufbereitet werde. Die Inbetriebnahme sei für Anfang 2019 geplant.

Die Anlage besteht den Angaben zufolge aus vier Behandlungsstufen mit Flockungstanks, gefolgt von Lamellenklärern, Dead-End-Ultrafiltration und Aktivkohlefiltration. Das Aufbereitungssystem befinde sich in 42 modularisierten Behältern, in denen sich das Wasseraufbereitungssystem mit integrierter Zero Liquid Discharge-Technologie befinde. Für die erste der beiden Produktionslinien, die nun nach Saudi-Arabien geliefert wird, habe H+E MFT den Factory Acceptance Test (FAT) in Köln erfolgreich abgeschlossen. Über das Investitionsvolumen hat das Unternehmen keine Angaben gemacht.

