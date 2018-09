IWB baut neue Pumpstation mit Wasserreservoir in Basel

Der Basler Energie- und Wasserversorger Industrielle Werke Basel (IWB) baut auf dem Gelände der Trinkwasserproduktion in den Langen Erlen am Fluss Wiese eine neue Pumpstation mit Wasserreservoir. Das Projekt soll Anlagen aus den 1960er-Jahren ersetzen, die Prozessführung verbessern und wesentliche Energieeinsparungen erzielen. So sollen die neuen Pumpen nach ihrer Inbetriebnahme jährlich rund 650 Megawattstunden Strom einsparen, teilte IWB mit.

Das Investitionsvolumen liege bei rund 24 Millionen Franken (etwa 21,23 Millionen Euro). Der im Juni 2017 begonnene Bau des Gebäudes und der Anlagen komme gut voran. Der Rohbau stehe bereits, und erste große Leitungsstücke würden aktuell eingebaut. Bis zum Abschluss des Projekts betreibt IWB die bisherige Pumpstation weiter. Im Frühjahr 2019 soll die neue Pumpstation in den Testbetrieb gehen und danach wie ihre Vorgängerin rund sechzig Jahre in Betrieb sein.

