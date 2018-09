Jochen Stemplewski wird DWA-Ehrenmitglied

Dr. Jochen Stemplewski wird Ehrenmitglied der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA). Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand der Vereinigung gefasst. Stemplewski war langjähriger Vorstandsvorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband.

Sein großes Verdienst um die DWA liege darin, dass er den Themenbereich „Wirtschaft“ in der DWA aufgebaut habe, teilte die Vereinigung mit. Durch seinen persönlichen Einsatz erfahre die DWA heute in diesem Arbeitsgebiet bundesweit hohe Anerkennung. Von 1997 bis 2017 gehörte Stemplewski dem Vorstand der DWA an. Von 2010 bis 2017 war er Mitglied des Präsidiums und von 2014 bis 2017 Vizepräsident der Vereinigung.

Unter Stemplewskis Leitung sei Mitte der 1990er-Jahre die Kommission für Wirtschaftsfragen im Abwasser- und Abfallbereich eingesetzt worden, rief die DWA in Erinnerung. 1997 wurde diese Kommission in den heutigen Hauptausschuss „Wirtschaft“ umgewandelt, dessen Vorsitz Stemplewski bis Ende 2016 übernahm.

