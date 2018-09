Klimareport: Jahresniederschlagshöhe in Mecklenburg-Vorpommern nimmt zu

Die Jahresniederschlagshöhe hat in Mecklenburg-Vorpommern um fast neun Prozent zugenommen. Das geht aus dem Klimareport Mecklenburg-Vorpommern hervor, den der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Auftrag des Landes-Energieministeriums erstellt hat. Die seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 zu beobachtende Zunahme habe allerdings besonders ausgeprägt in den Wintermonaten stattgefunden, heißt es in dem Bericht, den Energieminister Christian Pegel und der Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes, Paul Becker, am Dienstag in Schwerin vorgestellt haben.

„Den Trend zu mehr Winterniederschlägen finden wir auch in den Projektionen für die Zukunft. Für die Sommermonate hingegen geben die Projektionen insbesondere für die zweite Hälfte des Jahrhunderts Hinweise auf eine mögliche Zunahme von Trockenperioden“, sagte Becker.

Hoher Forschungsbedarf beim Thema Starkregen

Der Bericht sieht bei der Thematik Starkniederschläge einen hohen Forschungsbedarf. So gebe es zahlreiche offene Fragen im Zusammenhang mit starken, lokal begrenzten Kurzzeitniederschlägen. Nach jüngsten Untersuchungen von hoch aufgelösten Niederschlagsdaten des DWD fänden sich allenfalls regional begrenzte Gebiete, in denen heftige Schauerniederschläge tendenziell zugenommen hätten.

In dem Zusammenhang weisen die Autoren des Berichts darauf hin, dass es seit 2001 möglich sei, den Niederschlag – und damit auch die lokalen und kurzzeitigen hohen Intensitäten des Niederschlags - durch Fernerkundungsmethoden wie dem Wetterradarverbund des DWD flächendeckend zu erfassen. Der Zeitraum von 17 Jahren, für den diese Daten vorliegen, sei klimatologisch gesehen sehr kurz, und die Analyse der Nutzbarkeit dieser Daten stehe noch am Anfang. Bis zum Jahr 2000 stellten die Messdaten der Bodenmessstationen die einzige, aber unzureichende Informationsquelle dar.

