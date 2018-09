Lanxess verteuert Preise für Produkte zur Wasseraufbereitung

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess verteuert zum 1. Oktober 2018 weltweit die Preise für seine Ionenaustauscher, Membranelemente für die Umkehrosmose und Eisenoxid-Adsorber. Wie das Unternehmen in Köln mitteilte, steigen die Preise um durchschnittlich fünf Prozent. Grund hierfür seien höhere Betriebskosten. Die Preiserhöhungen variieren je nach Einsatzgebiet.

Lanxess ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Anbieter von Produkten und Lösungen zur Wasseraufbereitung. Die Premiumprodukte des Geschäftsbereichs Liquid Purification Technologies (LPT) würden unter anderem in der industriellen Wasser- und Abwasseraufbereitung, bei der Reinigung von Trinkwasser, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in zahlreichen Prozessen der chemischen Industrie eingesetzt.

Der Geschäftsbereich LPT hat laut Konzern derzeit 500 Beschäftigte weltweit. LPT gehört zum Lanxess-Segment Performance Chemicals, das im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,44 Milliarden Euro erzielte.

