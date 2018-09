„Resistente Keime kein Grund zu Besorgnis, aber auch kein Grund, nicht zu handeln"

Als „Spiegelbild des Antibiotikaeinsatzes in der Human- und Veterinärmedizin“ hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies die vorläufigen Ergebnisse des landesweiten Sondermessprogramms Multiresistente Bakterien bezeichnet. Am häufigsten konnten demnach Resistenzen und Stoffe bzw. Antibiotikagruppen nachgewiesen werden, die routinemäßig auch in der Human- und Veterinärmedizin am häufigsten zum Einsatz kommen, sagte Lies gestern bei der Präsentation von Zwischenergebnissen des im Mai gestarteten Projekts zur Verbreitung von antibiotikaresistenten Erregern (MRGN) (EUWID 21.2018).

Bei der Studie, die zum Jahresende abgeschlossen werden soll, seien bislang in der Abfluss-Kanalisation des Osnabrücker Krankenhauses sowie in geringerer Konzentration im Zulauf einzelner kommunaler Kläranlagen Antibiotikarückstände gefunden worden. Eine gegen vier Antibiotika-Klassen resistente Bakterienspezies wurde nach Angaben des Umweltministeriums zudem an zwei Stellen im Großraum Hannover nachgewiesen.

Nachbesserung anzustreben

Die Ergebnisse seien kein Anlass zur Besorgnis, aber auch kein Grund, nicht zu handeln. „Jetzt müssen wir schauen, wo wir nachbessern können, wo wir Antibiotika reduzieren können. Jede Form der Reduzierung ist wichtig und richtig und muss von uns vorangebracht werden“, so der Minister. Die Untersuchungen stellten bisher nur Stichproben dar. Nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse werde intensiv daran gearbeitet werden, wie diese Ausbreitung direkt an den Quellen z.B. in Krankenhäusern reduziert werden könne. „Für uns zählt immer der Besorgnisgrundsatz. Das heißt, wir müssen soweit reduzieren“.

Die meisten antibiotischen Substanzen seien in den Kläranlagenzu- und -abläufen festgestellt worden. An den Hintergrund- und Küstenmessstellen sowie in Seen, die zum Teil auch Badegewässer sind, konnten keine oder nur geringe Konzentrationen der untersuchten Antibiotikarückstände nachgewiesen werden, so Lies zu den Zwischenergebnissen. Das in der Krankenhaushygiene viel diskutierte Bakterium MRSA (Methicilin-resistente Staphylococcus aureus) konnte wie erwartet nicht nachgewiesen werden.

