NABU Niedersachsen fordert mehr Geld für Gewässerschutz

Der niedersächsische Landesverband des Naturschutzbundes NABU hat von der Landesregierung mehr finanzielle Mittel für den Wasser- und Naturschutz gefordert. Acht Millionen Euro sollten pro Jahr zusätzlich in den Gewässerschutz fließen, fordert der NABU in seiner Mitte September veröffentlichten Resolution „Mehr Geld für den Natur- und Wasserschutz in Niedersachsen“.

Ein bei weitem besser finanziell ausgestattetes Gewässerprogramm könne Fließgewässer und stehende Gewässer sowohl chemisch als auch ökologisch strukturell deutlich verbessern. Bis heute seien nur zwei Prozent der Gewässer in einem guten ökologischen Zustand nach der europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und es gebe kein Programm, das eine Umsetzung erheblich voranbringen würde, kritisiert der NABU.

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die einen guten ökologischen Zustand der Gewässer vorschreibt, hätte bis 2014 umgesetzt werden müssen. Niedersachsen habe zwar eine Verlängerung bekommen, doch „wer gedacht hat, dass das Land sich daraufhin besonders Mühe geben würde, sieht sich getäuscht“, schreibt der NABU in der Resolution.

