Norddeutsche Kommunen fordern Hilfe bei Anpassung an Starkregenereignisse

Die Kommunen in Norddeutschland fordern für den Umbau der Entwässerungssysteme zur Anpassung an Starkregenereignisse eine finanzielle Unterstützung durch EU, Bund und Länder. Das ist Inhalt einer Resolution, die die Kommunen der Kommunen der Küstenregionen Norddeutschlands auf des Greifswalder Oberbürgermeisters Stefan Fassbinder (Grüne) auf der 5. Regionalkonferenz des Bundes und der norddeutschen Länder zum Klimawandel am Mittwoch vergangener Woche in Schwerin präsentiert haben.

Für viele Kommunen stehe bereits jetzt fest, dass die ohne finanzielle Unterstützung können sie die Herausforderungen des Klimawandels der Zukunft nicht bewältigen könnten, teilte die Stadt Greifswald mit. Fassbinder sagte, die Kommunen hätten auf viele Entscheidungen, die Auswirkungen auf unser zukünftiges Klima haben, keinen direkten Einfluss, müssten aber mit den oft sehr kostspieligen Folgen umgehen. „Wir fordern daher, dass den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt wird, auf Entscheidungen der Länder und des Bundes Einfluss zu nehmen und natürlich mehr Geld“, so der Oberbürgermeister

Auch für eine nachhaltige Wasserwirtschaft sowie den Hochwasser- und Küstenschutz sowie die Reduzierung von Wärmeinseln in den Städten durch Gewässer und Begrünung benötigen die Kommunen der Resolution zufolge Unterstützung.

