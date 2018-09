Thüringen fördert Abwasserentsorgung zusätzlich mit bis zu 24 Millionen Euro

Die Gemeinden und Zweckverbände Thüringens erhalten mehr Geld, um in die öffentliche Abwasserentsorgung zu investieren. Das Umweltministerium stellt nach eigenen Angaben von Anfang vergangener Woche den Aufgabenträgern für 2018/2019 bis zu 24 Millionen Euro zusätzlich zu den bisher schon vorhandenen Fördertöpfen zur Verfügung. Dazu wird den Angaben zufolge eine bestehende Richtlinie zur Förderung der öffentlichen Abwasserentsorgung angepasst und eine neu erlassen.

Nachdem bereits Mitte August die Förderung für Kleinkläranlagen für Grundstückseigentümer erhöht worden ist (EUWID 34.2018) würden jetzt die die Gemeinden und Zweckverbände unterstützt, damit zusätzliche Kosten nicht einfach auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt würden, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne). So werde der Abwasserpakt des Landes mit dem Gemeinde- und Städtebund konsequent umgesetzt, erklärt Umweltministerin Anja Siegesmund. Nach dem Abwasserpakt, dessen Bestandteil die Richtlinien sind, sollen Abwässer aus Orten mit mehr als 200 Einwohnern durch die Abwasserzweckverbände zentral entsorgt werden. Bislang sind nur rund 80 Prozent der Thüringer Haushalte an eine zentrale Kläranlage angeschlossen (EUWID 21.2018).

Förderrichtlinien sollen 2020 zusammengeführt werden

Der Erlass einer neuen Richtlinie sei notwendig, weil die Fördersätze der bisher bestehenden Richtlinie nicht angehoben werden könnten. Der Grund dafür liegt in der Bindung der Mittel, die aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) stammen, bis zum Ende der Strukturfondsperiode in 2020.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 39.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die als E-Paper und Printmedium am 25. September 2018 erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.