Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen startet Veranstaltungsreihe zur Fachkräftesicherung

Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hat erneut auf die notwendige Sicherung von Fachkräften in der Ver- und Entsorgungsbranche hingewiesen. „Einen Fachkräftemangel in der Wasserwirtschaft können wir uns nicht leisten“, sagte sie in Wermelskirchen, wo sie eine Veranstaltungsreihe zur Fachkräftesicherung in der Wasserwirtschaft Nordrhein-Westfalens eröffnet hat. „Grundlegende Leistungen der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung hängen von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab“, betonte sie.

Die Arbeitgeberkonferenzen werden mit dem vom Umweltministerium beauftragten Kompetenznetzwerk Umweltwirtschaft.NRW als zentralen Ansprechpartner und Netzwerkmanager für Vertreter aus Unternehmen, Forschung, Verbänden und Wirtschaftsförderung im Bereich der Umweltwirtschaft durchgeführt. Zum Auftakt in Wermelskirchen nahmen wasserwirtschaftliche Betriebe, sondergesetzliche Wasserverbände und Stadtverwaltungen aus dem Bergischen Land, der Eifel und dem Rheinland teil, teilte das Düsseldorfer Umweltministerium mit. Mit der Agentur für Arbeit, der IHK, den Fachverbänden und Arbeitsmarktexperten würden Strategien diskutiert, um Potenziale der Wasserwirtschaft am Arbeitsmarkt erfolgreicher zu entfalten und gemeinsame Lösungen für eine zukunftssichere Wasserwirtschaft zu entwickeln.

Das Ministerium erklärte, dass trotz vieler Anreize wie sichere Beschäftigungsverhältnisse, Work-Life-Balance und Tarifverträge viele junge Menschen, die sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen, diese Branche nicht kennen. „Ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, dass auch Jugendliche verstehen, dass sauberes Trinkwasser nicht selbstverständlich aus dem Wasserhahn kommt und im Abfluss verschwindet“, sagte Heinen-Esser. „Wir müssen für die technischen Leistungen und Aufgaben der Wasserwirtschaft werben“, forderte sie.

