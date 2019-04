ewl will Wärme des Vierwaldstättersees für rund 6.800 Haushalte nutzen

Der Schweizer Energie- und Wasserversorger ewl energie wasser luzern will Wärmereserven des Vierwaldstättersees nutzen und die Luzerner Vororte Horw und Kriens mit Seewasser beheizen. Mitte April erfolgte der Spatenstich für den Bau eines See-Energie-Netzes, teilte das Unternehmen mit. Die erste Wärmelieferung soll ab Herbst 2020 erfolgen.

„Nach einer langen und detaillierten Planungsphase wird der Bau des See-Energie-Netzes nun für alle sichtbar“, sagte Stephan Marty, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei ewl. Vorgesehen sei, dass die Seenergy Luzern AG, eine Tochterfirma von ewl, Wasser aus dem Horwer Seebecken nutzt, um Gebäude nachhaltig zu heizen. Während die Anlage im Winter wärme, sorge sie im Sommer für eine Kühlung der angeschlossenen Gebäude.

Die neue See-Energieanlage wird im Endausbau rund 6.800 Haushalte mit Wärme und Kälte versorgen, hieß es weiter. Das entspreche einer Energiemenge von 55 Gigawattstunden im Jahr. „Durch die Versorgung mit See-Energie in Horw und Kriens können wir jährlich bis zu 10.000 Tonnen CO 2 einsparen“, sagte Marty. Die Realisierung des Pionierprojekts koste zirka 95 Millionen Franken (umgerechnet etwa 83,4 Millionen Euro).

