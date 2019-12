NRW will Dichtheitsprüfungen privater Abwasserleitungen weitgehend abschaffen

Dichtheitsprüfungen für private Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten sollen in Nordrhein-Westfalen weitgehend abgeschafft werden. Die NRW-Regierungskoalition CDU und FDP haben für das Dezember-Plenum des Landtags beantragt, die Dichtheitsprüfungen in Wasserschutzgebieten nur noch bei Neubauvorhaben, bei wesentlichen baulichen Veränderungen auf Grundstücken und in begründeten Verdachtsfällen zur Pflicht zu machen.

Von einer Annahme des Antrags im Plenum am 19. Dezember ist auszugehen; anschließend könnten die Vorschläge in einen Verordnungsentwurf eingehen. „Dieses Versprechen aus dem Koalitionsvertrag lösen wir nun ein - rechtzeitig vor Ablauf der Frist Ende 2020 für Anschlüsse, die nach 1965 gebaut worden sind“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Untrieser am Mittwoch.

"Unnötige Belastungen für Grundstückseigentümer werden verhindert"

Unnötige Belastungen für Grundstückseigentümer würden durch die Neuregelung spürbar verhindert. Die Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserkanälen war in NRW über Jahre ein Dauerstreitthema. Vor einer Abschwächung im Jahr 2013 galten auch für private Abwasserleitungen außerhalb von Wasserschutzgebieten die landesrechtlich gesetzten Fristen.

"Interessen werden nicht mehr gegeneinander ausgespielt"



Mit der "sachgerechten und risikoorientierten" Lösung würden Grundstückseigentümer spürbar entlastet, heißt es in dem Antrag. Interessen des Grundwasserschutzes und der Eigentümer würden somit nicht mehr gegeneinander ausgespielt, sondern in Einklang gebracht. Bestehende Reglungen zur Prüfung industrieller oder gewerblicher Abwasseranlagen sowie über abgelaufene gesetzliche Fristen bleiben dem Antrag zufolge von den Änderungen unberührt.

