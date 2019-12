Destatis: 2018 neun Prozent mehr kommunaler Klärschlamm verbrannt als 2017

Die Menge des verbrannten Klärschlamms aus kommunalen Kläranlagen in Deutschland ist im Jahr 2018 um rund 100.000 Tonnen auf 1,3 Millionen Tonnen gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) gestern mit.

Damit seien 74 Prozent des entsorgten Klärschlamms verbrannt worden. Die stoffliche Verwertung von kommunalem Klärschlamm in der Landwirtschaft oder beim Landschaftsbau habe sich 2018 gegenüber 2017 um rund 80.000 Tonnen verringert.

Anteil der landwirtschaftlichen Verwertung sinkt

Dabei sank der Anteil der in der Landwirtschaft als organischer Dünger ausgebrachten Menge von 18 Prozent im Jahr 2017 auf 16 Prozent des Klärschlamms, so die Statistikbehörde.

Für landschaftsbauliche Maßnahmen wurden noch sieben Prozent des Klärschlamms verwendet, nachdem 2017 noch zehn Prozent in den Landschaftsbau gingen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.