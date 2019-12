In Deutschland weiterhin Herausforderungen bei hydromorphologischen Maßnahmen

Auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bestehen in Deutschland Herausforderungen für die Umsetzung von hydromorphologischen Maßnahmen zur Erreichung der Umweltziele. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zum Umsetzungsstand der WRRL veröffentlicht hat. Hydromorphologische Maßnahmen würden derzeit nicht in dem erforderlichen Umfang realisiert, um den guten ökologischen Zustand bis zum Jahr 2027 zu erreichen. Grund hierfür sei unter anderem, dass es wenig Transparenz über umgesetzte Maßnahmen und wenig Erfolgskontrolle gebe.

Die Fortschritte ließen sich derzeit nur an der Bewertung des ökologischen Zustands selbst ableiten, denn Effizienzkontrollen nach der Umsetzung morphologischer Maßnahmen, die auch kurzfristige Erfolge messbar aufzeigen, würden nicht flächendeckend angewandt, heißt es in der Studie. Dadurch sei möglicherweise die Akzeptanz für die Maßnahmen bei den Maßnahmenträgern nicht gegeben.

Hydromorphologische Maßnahmen könnten im Sinne der Gewässerunterhaltung gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz, der Zuordnung von Verantwortlichkeiten und einer ausreichenden finanziellen Förderung gefördert werden, rät die Studie. Zudem sei es sinnvoll, die nach WRRL nicht berichtspflichtigen Kleingewässer noch sehr viel stärker mit in die Maßnahmenplanung zu integrieren.

Generell habe es für den zweiten Bewirtschaftungszyklus ab 2015 eine Maßnahmenplanung auf der Ebene der Wasserkörper gegeben, stellt die Studie fest. Hierbei wurden in signifikant mehr Wasserkörpern Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus Abflussreduzierungen und morphologischen Veränderungen geplant als im Zyklus 2009 bis 2015. In der Zwischenberichterstattung 2018 zum Umsetzungsstand der in 2015 geplanten Maßnahmenprogramme habe es jedoch keine Meldung über den Umsetzungsstand der Maßnahmen gegeben. Es wurde jedoch festgelegt, wie viele Maßnahmen pro Wasserkörper notwendig sind, um die Ziele bis 2021 zu erreichen.

