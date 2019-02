Schweiz: 101,2 Millionen Franken für Großwasserkraftwerke

Die Schweiz fördert drei Großwasserkraftwerke mit insgesamt 101,2 Millionen Franken, was 89,24 Millionen Euro entspricht. Wie der Schweizer Bundesrat mitteilte, hat das Bundesamt für Energie die eingegangenen Gesuche geprüft und den drei Betreiberfirmen Robbia/Repower AG, Ritom/Ritom SA und Mottec/Gougra SA die genannten Investitionsbeiträge zugesprochen. Der Bundesrat verspricht sich durch die Förderung eine insgesamt verbesserte Steuerbarkeit der Energieproduktion.

Die zugesicherte Förderung in Höhe von 101,2 Millionen Franken entspricht den Angaben zufolge 34 Prozent der anrechenbaren Investitionskosten und kann für den Bau, Erweiterung oder Erneuerung der Anlagen genutzt werden. Die drei Wasserkraftwerke sollen in Zukunft 423,1 GWh/a bereitstellen. Das durchschnittliche Verhältnis der Mehrproduktion zum Investitionsbeitrag entspreche 75 Rp./kWh.

Für die Investitionsbeiträge für Großwasserkraftwerke stehen in der Schweiz laut Bundesrat jährlich rund 50 Millionen Franken zur Verfügung. Diese Mittel werden im Zweijahresrhythmus zugeteilt.

