Thüringen: 4 Mio. Euro für Ausbau des Fernwassernetzes

In Thüringen soll eine weitere Region an das Fernwassernetz angeschlossen werden. Das Thüringer Umweltministerium fördert daher den Anschluss des Verbandswasserwerks Bad Langensalza an das Fernwassernetz mit vier Millionen Euro. Wie das Ministerium am Donnerstag mitteilte, investiert der Zweckverband insgesamt 8,9 Mio. Euro in Neubau und Modernisierung seiner Wasser-Infrastruktur. In drei Jahren sollen Haushalte und Unternehmen der Region ihr Wasser vollständig aus dem Thüringer Wald beziehen.

„Mit dem neuen Anschluss sorgen wir für eine spürbar bessere Wasserqualität für Bürgerinnen und Bürger in der Region. Dazu kommt die hohe Versorgungssicherheit aus den Talsperren im Thüringer Wald. Die wertvollen Speicher liefern in extremen Trockenperioden wie im Vorjahr zuverlässig das Lebensmittel Nummer eins“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund beim ersten Spatenstich zum Anschluss von Bad Langensalza an das Thüringer Fernwassernetz.

Den Angaben des Ministeriums zufolge hat sich die Mehrheit der Bevölkerung für den Anschluss an das Fernwassernetz ausgesprochen. Bisher würden bereits 45 Prozent des Trinkwasserbedarfs in Thüringen aus den Talsperren Leibis/Lichte, Ohra, Schönbrunn, Scheibe-Alsbach und Neustadt gedeckt.

