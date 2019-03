BMU: P-Rückgewinnung nur für Klärschlamm nach der Abwasserbehandlung verpflichtend

Eine Änderung der Klärschlammverordnung ist nicht vorgesehen und aus Sicht des Bundesumweltumweltministeriums (BMU) auch nicht erforderlich. Rechtsunsicherheiten, wie von der Deutschen Phosphor-Plattform (DPP) und dem Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB) dargestellt, seien nicht nachvollziehbar, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums gestern auf Anfrage gegenüber EUWID. Der Anwendungsbereich der Verordnung und die Pflicht zur Phosphor-Rückgewinnung beschränkten sich eindeutig auf den Klärschlamm nach der Abwasserbehandlung.

Hintergrund der Stellungnahme des BMU ist es, dass die DPP und das KWB mitgeteilt hatten, es gebe Rechtsunsicherheiten im Hinblick auf die in der novellierten Klärschlammverordnung (AbfKlärV) verankerte Phosphorrückgewinnungpflicht (EUWID 9.2019). Die wässrigen Verfahren zur P-Rückgewinnung aus dem Abwasser seien nicht vom Anwendungsbereich der Klärschlammverordnung gedeckt. Auch würden Verfahren, die die Effizienz der Klärschlammfaulung erhöhen, durch das 20 g P/kg Trockenmasse-Kriterium verhindert, so DPP und KWB.

P-Rückgewinnung während der Abwasserbehandlung nicht im Regelungsbereich der Verordnung enthalten

Den Angaben des BMU zufolge sind der Anwendungsbereich der AbfKlärV und die Pflicht zur Phosphor-Rückgewinnung eindeutig auf den anfallenden Klärschlamm nach der abgeschlossenen Abwasserbehandlung beschränkt. Mögliche Phosphor-Rückgewinnungen während der Abwasserbehandlung seien nicht im Regelungsbereich der Klärschlammverordnung enthalten und auch in der Verordnungsvorbereitung nicht Gegenstand von Entwürfen gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.