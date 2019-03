DWA: Hoher Standard der Wasserwirtschaft in Deutschland nicht selbstverständlich

Der hohe Standard der Wasserwirtschaft in Deutschland ist nicht selbstverständlich und bedarf permanenter Anstrengungen. Darauf hat die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) anlässlich des Weltwassertags hingewiesen.

„Sauberes Wasser und eine sichere Entsorgung von Abwässern spielen eine bedeutende Rolle bei der ökonomischen und ökologischen Entwicklung von Regionen“, sagte DWA-Präsident Uli Paetzel. Dies sei ein Grundrecht eines jeden Menschen. In Deutschland stelle die Wasserbranche dieses Recht mit großer Verlässlichkeit als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher.

Mit Blick auf die Zukunft stehe der Wassersektor auch in Deutschland vor großen Herausforderungen: „Klimawandel, demografische Entwicklung, Infrastrukturerhalt, Digitalisierung und gestiegene Umweltschutzstandards werden für einen hohen Investitionsbedarf im Bereich Wasser und Abwasser sorgen. Hier müssen wir alles Nötige tun, um auch für die Zukunft bestens aufgestellt zu sein“, so Paetzel.

„Niemanden zurücklassen - Wasser und Sanitärversorgung für alle“ (Leaving no one behind - water and sanitation for all) lautet das Motto des Weltwassertags am 22. März 2019. Seit mehr als 25 Jahren wird er von den Vereinten Nationen ausgerufen, um darauf aufmerksam zu machen, wie gefährdet und wichtig das Grundrecht auf Wasser und der Zugang zu menschenwürdigen Sanitäranlagen für jeden sind.

