Nitrateinträge: VKU unterstützt Standpunkt der Kommission im Streit ums Düngerecht

Der Verband kommunaler Unternehmen hat die Kritik der EU-Kommission an den jüngsten Änderungsvorschlägen der Bundesregierung zur Düngeverordnung begrüßt. Damit die Wasserversorger auch zukünftig einwandfreies Trinkwasser liefern könnten, sei es gut, dass die EU-Kommission mit Nachdruck darauf besteht, nitratbelastete Gebiete endlich zu sanieren (EUWID 13.2019), teilte der Verband Ende vergangener Woche mit.

Die Kommission hat in der vergangenen Woche den vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium erarbeiteten Maßnahmenkatalog (EUWID 6.2019) in einem Brief an die Bundesregierung als immer noch zu schwach kritisiert.

Wie die kommunale Wasserwirtschaft seit langem fordere, sei die Düngeverordnung so anzupassen, dass das Grundwasser als wichtigste Trinkwasserressource dauerhaft geschützt wird. dazu würden deutlich mehr Anstrengungen benötigt, um den Nitrateintrag in die Gewässer zu reduzieren.

Alle Beteiligten müssten jetzt rasch handeln und die Vorgaben aus dem EuGH-Urteil zur Nitratrichtlinie umsetzen. Ansonsten besteht die Gefahr eines weiteren juristischen Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), so der VKU. Riskiere man das, drohten Strafzahlungen in Höhe von bis zu 860.000 Euro pro Tag.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von EUWID Wasser und Abwasser, die in der Regel dienstags als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.