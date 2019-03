Umfrage: 83 % der Deutschen trinken Leitungswasser

83 Prozent der Deutschen trinken regelmäßig oder gelegentlich Leitungswasser. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts prolytics im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Neben Leitungswasser „pur aus dem Hahn“ falle hierunter auch aufgesprudeltes und mit Sirup versetztes Wasser, erklärte der Verband. Pro Person und Woche liege der geschätzte Leitungswassergebrauch zum Trinken bei durchschnittlich neun Litern.

Befragt nach den Gründen, aus denen sie Leitungswasser trinken, hätten 80,4 Prozent der Befragten angegeben, dass die hohe Qualität des Leitungswassers eine große Rolle spiele, hieß es weiter. Für 70,8 Prozent der Befragten sei auch der Umweltaspekt von zentraler Bedeutung.

