Baden-Württemberg legt Handlungsempfehlung für Hochwasserschutz zu Corona-Zeiten vor.

Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat eine Handlungsempfehlung zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Hochwasserschutzanlagen während der Corona-Krise herausgegeben, die sich an die Wasserbehörden bei den Regierungspräsidien und den Stadt- und Landkreisen richtet. Damit möchte das Ministerium gewährleisten, dass die Anlagen zum Hochwasserschutz im Land auch während der Corona-Krise einsatzfähig bleiben.

„Wie uns die Vergangenheit gelehrt hat, können Hochwasser immer und überall stattfinden und zu enormen Schäden führen“, erklärte Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne). „Es ist daher wichtig, den reibungslosen Betrieb der Hochwasserschutzanlagen an unseren Gewässern auch in dieser außergewöhnlichen Zeit sicherzustellen. Dazu haben wir den Betreibern kommunaler Anlagen in dieser Woche zu besonderen Vorkehrungen geraten.“ Von zentraler Bedeutung sei, so der Minister, dass jederzeit genügend qualifiziertes Personal für die Bedienung der Schutzanlagen zur Verfügung stehe.

Neben den allgemein bekannten Hygieneregeln und der Beachtung der infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus empfiehlt das Umweltministerium unter anderem, dass die jeweiligen kommunalen Alarm- und Einsatzpläne hinsichtlich möglicher Schwachstellen untersucht werden sollten.

Es müsse sichergestellt werden, dass die Leitstäbe im Hochwasserfall personell besetzt werden können. Hierzu bedürfe es frühzeitiger Überlegungen und Planungen, um eventuelle Engpässe zu vermeiden. Dazu werde ein regelmäßiger Austausch mit den Verantwortlichen bei Verwaltung, Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und Rettungsdienst empfohlen.

