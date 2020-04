BDEW: Stagnationswasser muss vor Wiederöffnung nach Corona-Maßnahmen vollständig ablaufen

Der BDEW hat anlässlich der Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf wichtige Punkte bei der Wiederinbetriebnahme von Wasserversorgungsanlagen hingewiesen. Stagnationswasser müsse vollständig ablaufen, sagte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser, Ende April.

Der BDEW weist darauf hin, dass die Trinkwasserleitungen und -armaturen in einem Gebäude bei normaler Nutzung ständig mit Wasser durchströmt werden. Wird eine Wohnung, ein Geschäft bzw. Gebäude, z.B. während der Corona-Pandemie, nicht mehr genutzt, stagniert das Wasser in den Armaturen und Leitungen. Dieses Wasser muss bei Wiederinbetriebnahme vollständig ablaufen.

Nach den technischen Regeln DIN EN 806-5 und DIN 1988-100 sind daher alle Wasser-Entnahmestellen eines vorübergehend nicht mehr genutzten Gebäudes vollständig zu öffnen, so der Verband. Werde das abfließende Wasser merklich kühler und bleibe konstant kühl, sei das ein sicheres Zeichen dafür, dass das Stagnationswasser vollständig abgeflossen ist.

