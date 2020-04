Corona: Bayern rechnet zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstellen zur kritischen Infrastruktur

Bayern rechnet zugelassene Trinkwasseruntersuchungsstellen zur kritischen Infrastruktur. Darauf weist der Deutsche Verband Unabhängiger Prüflaboratorien (VUP) in einer Mitteilung hin. Der Verband zitiert aus einem Schreiben des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege an den VUP, in dem auch sachdienliche Hinweise zum Vollzug der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Zeiten der Corona-Pandemie gegeben werden.

Der VUP hatte sich in dieser Angelegenheit an die Landesarbeitsgemeinschaft Umweltbezogener Gesundheitsschutz (LAUG) gewendet, um in diesem sensiblen Bereich der Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung Klarheit zu schaffen.

