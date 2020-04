DVQST: Bei Stilllegungen wegen Coronakrise Legionellenwachstum verhindern

Zwar kann der Corona-Erreger nicht über das Trinkwasser übertragen werden, aber die vom Bund angeordneten Schließungen vieler öffentlich und gewerblich betriebener Gebäude können die Qualität des Trinkwassers stark beeinträchtigen und dem Legionellenwachstum Vorschub gewähren. Auf diese Thematik hat nach der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach (figawa) und anderen Verbänden (EUWID 14.2020) jetzt auch der neu gegründete Deutsche Verein der qualifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene (DVQST) hingewiesen.

Der Verein betont, dass nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung, die sich - ebenso wie die erlassenen Rechtsverordnungen zum Corona-Virus - auf dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) beruft, in Trinkwasser-Installationen der bestimmungsgemäße Betrieb jederzeit sicherzustellen ist. Das bedeute, dass, auch wenn sich keine Gäste, Besucher oder andere Nutzer im Gebäude aufhalten, die Restaurantküche kalt bleibt oder im Betrieb kein oder nur wenig Wasser fließt, eine bestimmungsgemäße Nutzung simuliert werden muss, indem die Entnahmestellen spätestens alle 72 Stunden mindestens bis Erreichen der Temperaturkonstanz genutzt bzw. gespült werden, damit das in den Leitungen befindliche Trinkwasser ausgetauscht wird.

Der DVQST kümmert sich nach eigenen Angaben gezielt darum, die Qualität bei Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasser-Installationen zu sichern und zu fördern. Oberstes Gebot sei die Sicherstellung der Trinkwasserhygiene durch Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den gesetzlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

