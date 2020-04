EurEau: Wasser kein Übertragungsweg des SARS-CoV-2-Virus

Nach den aktuellen Informationen der WHO und der UNO überträgt Wasser das SARS-CoV-2-Virus nicht. Darauf hat der europäische Wasserverband EurEau in einer Stellungnahme hingewiesen. Dem Verband zufolge haben manche Verbraucher Bedenken im Hinblick auf die Sicherheit der Wasserversorgung, die von unrichtigen Darstellungen in den Medien geschürt würden. Die aktuellen Erkenntnisse zeigten aber, dass das Trinkwasser vor dem Virus geschützt sei.

Wenn Wasser aus einer Grundwasserquelle stammt, sei der Grundwasserleiter von Gesteins- und Bodenschichten bedeckt und daher vor Verunreinigung sicher, so EurEau. Wird Leitungswasser aus Oberflächenquellen entnommen, verfügten die Trinkwasserversorger in der Regel über eine mehrstufige Wasseraufbereitung, die zumindest die Bestandteile Koagulation, Filtration und Desinfektion umfasse. Die Erfahrung und Forschungsergebnisse deuteten darauf hin, dass alle Viren durch dieses Multi-Barrieren-System effektiv und effizient eliminiert werden. Trinkwasserversorger führten regelmäßig Tests durch, um sicherzustellen, dass das Wasser sicher und gesund ist.

Im Hinblick auf die Abwasserentsorgung schreibt der Verband, dass nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung das Risiko einer direkten Übertragung der Covid-19-Krankheit über den Kot von infizierten Personen sehr gering sei. Bis heute sei kein Fall einer fäkal-oralen Übertragung des Virus bekannt.

