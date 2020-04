Sachsens Trinkwassertalsperren jetzt deutlich besser gefüllt

Sachsens Trinkwassertalsperren sind im Durchschnitt zu rund 95 Prozent gefüllt. Das sei auf die überdurchschnittlichen Niederschläge im Februar zurückzuführen, erklärte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne): „Hinzu kommt, dass die Landestalsperrenverwaltung ihre Anlagen gut und vorausschauend bewirtschaftet.“

Zugleich verwies der Minister darauf, dass der Niederschlag in den kommenden Monaten durchschnittlich ausfallen müsse, damit sich die Situation nicht wieder verschärfe. Außerdem machte er deutlich, dass trotz der höheren Füllstände in den Talsperren weiterhin ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser erforderlich sei.

Insgesamt liegen die Füllstände laut einer Mitteilung des Landesumweltministeriums zwischen knapp 67 Prozent in der Talsperre Cranzahl und 108 Prozent in der Talsperre Rauschenbach. Gemessen wird dies mit Bezug zu den jeweiligen Stauzielen. Die einzelnen Füllstände variieren regional in Abhängigkeit von den örtlichen Niederschlägen im Einzugsgebiet.

Die Situation stellte sich am Anfang des Jahres durch die geringen Niederschläge im November und Dezember 2019 noch deutlich kritischer dar. Zu diesem Zeitpunkt waren die Talsperren insgesamt nur zu 73 Prozent gefüllt (EUWID 10.2020). Die Füllstände lagen bei einigen Talsperren wie der Talsperre Cranzahl bei etwa 50 Prozent.

