Hannoveraner Physikerteam entwickelt Schnelltest zur Erkennung von Blaualgen

Ein neues Verbundforschungsprojekt „CyanoBakterien und -toxin Erfassung (CyBER)“ will in den nächsten drei Jahren einen mobilen Schnelltest zum Erkennen von Blaualgen entwickeln, um Gewässer sicherer zu machen. Das teilte die Leibniz Universität Hannover mit, die an dem Projekt beteiligt ist. Durch den mobilen Schnelltest sollen Wasseruntersuchungen deutlich günstiger werden. Davon profitieren sollen Wasserwerke, Kommunen und Badeseebetreiber.

Technisch wollen die Forschenden mehrere optische Technologien miteinander kombinieren, und zwar die Fluoreszenzdetektion, die Holographie und Ramanspektroskopie, erklärte die Hochschule. So könnten die chemische Zusammensetzung der Stoffe auf molekularer Ebene erkannt sowie Form und Lage der Objekte bestimmt werden. Die Wasserproben sollen kontaktlos und präparationsfrei nur mittels optischer Verfahren untersucht werden. Das geplante Verfahren soll auch bereits gebildete, aber noch nicht freigesetzte Cyanotoxine erkennen sowie nicht giftige, aber zur späteren Giftbildung fähige Cyanobakterien erfassen.

