Suez erhält neuen Auftrag zur Wasserversorgung in den USA

Der französische Umweltkonzern Suez hat einen neuen Auftrag für die Gewinnung und Verteilung von Trinkwasser für die Stadt Hingham im US-Bundesstaat Massachusetts erhalten. Mit einem Volumen von 22 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren und einer Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre beinhaltet der Vertrag den Betrieb eines Wasserwerks, das mehr als 35.000 Kunden mit Trinkwasser versorgen wird, teilte Suez in Paris mit.

Mit einer Aufbereitungskapazität von fast 30.000 m³ Trinkwasser pro Tag und einem Wasserverteilungsnetz von mehr als 300 km Länge versorge die Trinkwasserproduktionsanlage die Städte Hingham, Hull und Cohasset. Implementiert werden soll ein innovatives Instrument zum Anlagenmanagement, das künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere maschinelles Lernen zur Bewertung des Zustands von Trinkwasserverteilungsleitungen einsetzt. Diese Technologie werde dabei helfen, Lecks im Verteilungssystem aufzuspüren, so Suez. Das helfe der Stadt, ihr Verteilungsnetz und die allgemeine Betriebsleistung zu verbessern sowie die Wasserressourcen zu schonen.

