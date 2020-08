UBA: Rattengift in der Kanalisation verursacht weiträumige Gewässerbelastung

Die EU-Vorgabe, dass Rattenköder nicht in Kontakt mit Abwasser kommen dürfen, wird in vielen Städten und Gemeinden nicht konsequent umgesetzt. Diese Aussage hat das Umweltbundesamt (UBA) getroffen, das Ende Juli den Abschlussbericht zu einem Foschungsprojekt zu dem Thema vorgestellt hat.

Nach der im Rahmen des Projekts durchgeführten bundesweiten Umfrage zur kommunalen Rattenbekämpfung wurden im Jahr 2017 überwiegend Köder am Draht in den Kanalschacht gehängt. Angesichts der aktuellen Forschungsergebnisse ist der Schutz der Köder vor Kontakt mit (Ab-)Wasser zum Schutz der aquatischen Umwelt dringend geboten, stellt das UBA fest.

Es gebe auch praktikable Alternativen, schreibt die Behörde und verweist darauf, dass verschiedene Hersteller von Köderschutzstationen oder Fallen professionelle und smarte Lösungen für eine wirksame, rechtssichere und umweltgerechte Rattenbekämpfung in der Kanalisation bereits heute anbieten.

