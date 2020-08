VKU begrüßt Ankündigung einer Wasserstrategie durch die Bundesumweltministerin

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Ankündigung der Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) einer nationalen Wasserstrategie zur Hierarchie der Wasser-Nutzung begrüßt. Wasser sei systemrelevant, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebig. Die Ministerin hat für das kommende Jahr eine nationale Wasserstrategie angekündigt, um den lokalen Behörden klarere Vorgaben und Orientierungen an die Hand zu geben. Benötigt würden klare Regeln, wer bei einer Dürre noch Wasser bekommt und wer nicht.

Die Quantität und Qualität der Ressourcen, aus denen Trinkwasser gewonnen wird, sei entscheidend für die Versorgung von Bevölkerung, Wirtschaft und Landwirtschaft und für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen, so der VKU. Wenn das Wasserdargebot nicht für alle gewünschten Nutzungen reiche und damit eine Abwägung notwendig werde, müsse der öffentlichen Wasserversorgung in der Tat Vorrang zukommen. Die Wasserversorgung sei mehr als die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung: vom Arzt bis zum Zoo seien alle auf die Wasserversorgung angewiesen.

Neben dem Umgang mit Spitzenlasten in Dürre- und Hitzeperioden sollte die Wasserstrategie nach Auffassung des VKU den gesamten Kreislauf berücksichtigen: Neben transparenten Prozessen sei für die Praxis entscheidend, die Wasserressourcen von vornherein intelligent zu managen und dafür alle Akteure in der Kommune wie Behörden, Landwirte, Wirtschaft und Wasserversorger an einen Tisch zu bringen.

