WWF Deutschland fordert ambitionierte Sofortmaßnahmen gegen Dürre

Anlässlich der Hitzewelle hat die Umweltstiftung WWF die Bundesregierung dazu aufgerufen, sich für ein zukunftsfähiges Wassermanagement einzusetzen und die europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) konsequent umzusetzen.

Georg Rast, Wasserexperte bei WWF Deutschland sagte, die Klimakrise werde die jetzige Dürrekrise auf den Feldern und in den Wäldern noch verstärken. Wenn die Bundesregierung jedes Jahr Land- und Forstwirte wegen Ernteeinbußen entschädige, sei das „langfristig ungefähr so wirksam wie ein Regentanz“. Statt zu warten bis unsere Wälder vertrocknet und die Landwirte pleite sind, gelte es jetzt handeln, um zukünftige Dürreperioden zu überstehen.

Als ersten Schritt sieht die Umweltorganisation eine konsequenten Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) an, die die Gewässer in einen guten Zustand bringen soll. Bisher befänden sich nur acht Prozent der deutschen Oberflächengewässer in einem ökologisch guten Zustand. Dies habe verheerende Folgen: Je weiter ein Fließgewässer vom ökologisch guten Zustand abweiche, desto empfindlicher reagiere es auch in Trockenperioden.

