AZV Südholstein nimmt Kläranlage auf Helgoland in Betrieb

Der Abwasser-Zweckverband (AZV) Südholstein nimmt auf Helgoland eine neue Kläranlage in Betrieb. Hierzu seien zehn Kubikmeter Belebtschlamm aus dem Klärwerk Hetlingen auf die Hochseeinsel verschifft worden, teilte der AZV mit. Erste Proben hätten gezeigt, dass sich die darin lebenden Mikroorganismen gut angesiedelt haben.

Als Grund für den Neubau gab der AZV an, dass die bisherige Kläranlage den hohen Anforderungen an die Abwasserreinigung zuletzt nicht mehr gerecht werden konnte. Die Durchlaufanlage, bei der die Reinigungsstufen nacheinander in verschiedenen Becken abliefen, wurde regelmäßig von Krebstierchen befallen, welche die nützlichen Bakterien aus der biologischen Reinigungsstufe auffraßen. Das habe vor allem bei der Stickstoffentfernung zu schlechten Ergebnissen geführt.

Ab jetzt werde das Abwasser auf Helgoland in einem Sequence-Batch-Reactor (SBR) gereinigt, so der AZV. Die Anlage verfüge über zwei große Becken, in denen die Phasen des biologischen Klärprozesses jeweils zeitlich versetzt ablaufen. In mehreren Tests während der Planungsphase habe sich das SBR-Verfahren für die Insel als am besten geeignet erwiesen. Es werde zudem der Besonderheit gerecht, dass auf Helgoland wegen des Tourismus‘ im Sommer viel und im Winter nur wenig Abwasser anfällt.

