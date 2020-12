Erfolgreicher Abschluss von Projekt zur Digitalisierung der Abwasserentsorgung

Das Projekt „Reifegradmodell Abwasserentsorgung 4.0“ ist nach 14 Monaten ist nach Angaben der Projektpartner erfolgreich abgeschlossen worden. Es habe sich gezeigt, dass die Branche gute Grundlagen geschaffen hat, um die Vorteile der Digitalisierung im Rahmen einer Abwasserentsorgung 4.0 (EUWID 4.2020) nutzen zu können, teilte das Beratungsunternehmen Mocons Anfang Dezember mit.

Im Rahmen des Projektes ist dabei in einem ersten Schritt das in einem DVGW-F&E-Projekt entwickelte „Reifegradmodell für eine Wasserversorgung 4.0“ (EUWID 37.2019, 40.2019) auf die Prozesse der Abwasserentsorgung übertragen worden, Anschließend untersuchte das Projektteam aus dem IWW Zentrum Wasser, dem Forschungsinstitut für Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) und der Mocons GmbH & Co. KG den digitalen Entwicklungsstand bei den 17 beteiligten Praxispartnern, Abwasserentsorgern und -verbänden.

Dabei seien im Hinblick auf jeweils sechs Prozesse der Abwasserentsorgung bei Abwasserentsorger und -verbände 36 Digitalisierungskriterien aus den Blickwinkeln Ressourcen, Informationssysteme, Organisation und Kultur analysiert und im Ergebnis der digitale Entwicklungsstand bestimmt worden.

