Bayern fördert den dezentralen Hochwasserschutz verstärkt

Der bayerische Ministerrat hat beschlossen, die bestehenden Fördermöglichkeiten zur Stärkung des dezentralen Hochwasserrückhalts zu erweitern. Der Freistaat unterstützt die für den Hochwasserschutz an kleinen Gewässern (so genannte Gewässer dritter Ordnung) zuständigen Kommunen mit 13 Millionen Euro jährlich.

Wie aus dem Bericht aus der Kabinettssitzung vom 18. Februar 2020 hervorgeht, werden die Fördersätze bei Vorhaben zur Verbesserung des natürlichen Rückhalts sowie zur naturnahen Entwicklung von Gewässern dritter Ordnung von 75 auf dann 90 Prozent angehoben. Für die optimale Umsetzung dieser Mittel soll zudem ein Förderleitfaden als Hilfestellung für die Kommunen entwickelt werden.

Damit gebe die Staatsregierung ein starkes Bekenntnis zum verstärkten Ausbau dezentraler Rückhaltungsmaßnahmen ab.

Dezentrale Rückhaltemaßnahmen leisteten einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Schutz vor Hochwasser und Sturzfluten.

