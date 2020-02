Belastung des Grundwassers durch PSM beunruhigt VSHEW

Eine neue landesweite Grundwasseruntersuchung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR) beunruhigt den Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW). Wie das LLUR diese Woche bekanntgab, fanden sich in 75 Prozent der 232 untersuchten Grundwassermessstellen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln (PSM) oder deren Abbauprodukte (Metabolite).

Anlässlich einer neuen Grundwasseruntersuchung des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR) zeigt sich der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) beunruhigt. So fanden sich in 75 Prozent der 232 untersuchten Grundwassermessstellen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln (PSM) oder deren Abbauprodukte (Metabolite), geht aus einer Mitteilung des LLUR hervor.

Gleichzeitig habe die Behörde darauf hingewiesen, dass die Werte überwiegend unterhalb der zulässigen Grenzwerte lägen oder sich auf gesundheitlich unbedenkliche Abbauprodukte von Pflanzenschutzmittel bezögen („nicht relevante Metabolite“), für die nicht einmal Grenzwerte existierten. Zudem sei kein Rückschluss von der Grundwasserqualität auf die Trinkwasserqualität möglich.

