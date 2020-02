Berliner Senat: DWA-Arbeitsblatt A-128 ist für Einhaltung der WRRL unzureichend

Das Arbeitsblatt A-128 der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) in der Fassung von 1992 ist für den Kanalbetrieb in Berlin unzureichend. Diese Ansicht vertritt die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in einer Antwort auf eine Schriftliche Anfrage (Drucksache 18/22117) der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Das Arbeitsblatt, das die Bemessung und Gestaltung von Regenentlastungen in Mischwasserkanälen regelt, sei zwar eine geltende Regel der Technik und stelle damit den nach dem Wasserhaushaltsgesetz vorgeschriebenen Standard dar, schreibt die Senatsverwaltung in ihrer Antwort. Aufgrund seines Alters könnten die maßgeblichen technischen Anforderungen von A-128 jedoch nicht gewährleisten, dass die Wasserrahmenrichtlinie eingehalten wird. Das Land Berlin verfolge daher das Ziel, durch zusätzliche Anforderungen an die Berliner Wasserbetriebe (BWB) als Kanalnetzbetreiber sicherzustellen, dass wegen des höheren Schutzbedürfnisses der Berliner Gewässer höhere technische Anforderungen einzuhalten sind.

